Очереди на границе Украины 27 декабря — где зафиксированы пробки

Очереди на границе — где наибольшее скопление транспорта
Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:32
Авто на границе. Фото: ГПСУ
Очереди на границе Украины в субботу, 27 декабря, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники призывают водителей принимать во внимание возможные сбои в работе электросистем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Реклама
Читайте также:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 27 декабря
Очереди на границе зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 35 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус(пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, украинцев могут не пропустить на границе из-за наличия запрещенных товаров и вещей.
Ранее в Нацбанке рассказали, сколько валюты можно вывозить из Украины.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама