Україна
Черги на кордоні — де найбільше скупчення транспорту

Черги на кордоні — де найбільше скупчення транспорту

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:32
Черги на кордоні України 27 грудня — де зафіксовано затори
Авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у суботу, 27 грудня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники закликають водіїв брати до уваги можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Черги на кордоні України 27 грудня

Черги на кордоні зафіксовано на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Черги на кордоні з Польщею 26 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 35 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус(пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 26 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 26 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українців можуть не пропустити на кордоні через наявність заборонених товарів і речей.

Раніше у Нацбанку розповіли, скільки валюти можна вивозити з України.

Польща кордон авто черги черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
