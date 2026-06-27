Очереди на границе: больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию

Очереди на границе Украины. Фото: ГПСУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В субботу, 27 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 27 июня

Сегодня, 27 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 17 контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 130 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Малый Березный — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 10 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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