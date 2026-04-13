Очередей стало меньше: на каких КПП возможны задержки сегодня
Очереди на границе Украины в понедельник, 13 апреля, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителей предупреждают о возможных задержках из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
Очереди на границе Украины 13 апреля
Незначительные очереди по состоянию на 09:00 13 апреля зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Тиса".
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, водители могут столкнуться с проблемами при выезде за границу без полного пакета документов. Чаще всего это касается поездок в Молдову и Румынию, где на пунктах пропуска значительно усилили проверки.
Кроме того, правила поездок в Европу претерпели изменения из-за запуска новой системы въезда/выезда ЕС (EES). Она начала внедряться с 12 октября 2025 года в 29 странах и с 10 апреля 2026 года полностью заработала, что повлияло на процедуры пересечения границы для путешественников.
Читайте Новини.LIVE!