Главная Авто Очередей стало меньше: на каких КПП возможны задержки сегодня

Очередей стало меньше: на каких КПП возможны задержки сегодня

Дата публикации 13 апреля 2026 11:27
Очередей стало меньше: на каких КПП возможны задержки сегодня
Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины в понедельник, 13 апреля, зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Водителей предупреждают о возможных задержках из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 апреля

Незначительные очереди по состоянию на 09:00 13 апреля зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг" и "Тиса".

Черги на кордоні з Польщею 13 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 квітня

Читайте также:

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 13 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 13 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, водители могут столкнуться с проблемами при выезде за границу без полного пакета документов. Чаще всего это касается поездок в Молдову и Румынию, где на пунктах пропуска значительно усилили проверки.

Кроме того, правила поездок в Европу претерпели изменения из-за запуска новой системы въезда/выезда ЕС (EES). Она начала внедряться с 12 октября 2025 года в 29 странах и с 10 апреля 2026 года полностью заработала, что повлияло на процедуры пересечения границы для путешественников.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Кира Топенко
