Черг стало менше: на яких КПП можливі затримки сьогодні

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у понеділок, 13 квітня, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Водії попереджають про можливі затримки через можливі збої у роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 квітня

Незначні черги станом на 09:00 13 квітня зафіксовано на пунктах пропуску "Устилуг" та "Тиса".

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 3 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, водії можуть зіштовхнутися з проблемами під час виїзду за кордон без повного пакета документів. Найчастіше це стосується поїздок до Молдови та Румунії, де на пунктах пропуску значно посилили перевірки.

Крім того, правила поїздок до Європи зазнали змін через запуск нової системи в'зду/виїзду ЄС (EES). Вона почала впроваджуватися з 12 жовтня 2025 року в 29 країнах і з 10 квітня 2026 року повністю запрацювала, що вплинуло на процедури перетину кордону для мандрівників.