Ограничен выезд через пункт пропуска "Шегини" — причины

Очередь из машин на КПП. Фото: ГПСУ/Facebook

В пункте пропуска "Шегини", что на границе Украины и Польши, временно ограничили движение транспорта на выезд. Это связано с ремонтными работами и реконструкцией.

Об этом сообщала Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 21 апреля.

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Сообщение об ограничении движения. Фото: ГПСУ

На КПП "Шегини" ограничили выезд из Украины — детали

Итак, в пункте пропуска "Шегини" временно ограничили движение. Отмечается, что с 22 апреля 2025 года с 10:00 в пункте пропуска "Шегини" начнутся ремонтно-реконструкционные работы. Именно поэтому будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств.

Кроме того, по информации ГПСУ, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.



Учитывая обстоятельства, пограничники рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска: Рава-Русская, Грушев, Угринов, Смильница, Нижанковичи.

Ожидается, что ремонтно-реконструкционные работы продлятся ориентировочно до 10 мая.

Скриншот сообщения ГПСУ/Telegram

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, очереди на границе Украины утром не были зафиксированы ни на одном из направлений.

Недавно мы информировали, что граждан Украины ожидают новые требования для пересечения границы со странами ЕС.