Обмежено виїзд через пункт пропуску "Шегині" — причини

Обмежено виїзд з України через "Шегині" — що відомо
У пункті пропуску "Шегині", що на кордоні України та Польщі, тимчасово обмежили рух транспорту на виїзд. Це пов’язано з ремонтними роботами та реконструкцією.
Про це повідомляла Державна прикордонна служба України у понеділок, 21 квітня.
На КПП "Шегині" обмежили виїзд з України — деталі
Отже, у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежили рух. Зазначається, що з 22 квітня 2025 року з 10:00 у пункті пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Саме тому буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів.
Крім того, за інформацією ДПСУ, одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.
З огляду на обставини прикордонники рекомендують заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.
Очікується, що ремонтно-реконструкційні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.
Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, черги на кордоні України вранці не були зафіксовані на жодному з напрямків.
Нещодавно ми інформували, що громадян України очікують нові вимоги для перетину кордону з країнами ЄС.
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