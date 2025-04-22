Обмежено виїзд через пункт пропуску "Шегині" — причини

Черга з машин на КПП. Фото: ДПСУ/Facebook

У пункті пропуску "Шегині", що на кордоні України та Польщі, тимчасово обмежили рух транспорту на виїзд. Це пов’язано з ремонтними роботами та реконструкцією.

Про це повідомляла Державна прикордонна служба України у понеділок, 21 квітня.

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На КПП "Шегині" обмежили виїзд з України — деталі

Отже, у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежили рух. Зазначається, що з 22 квітня 2025 року з 10:00 у пункті пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Саме тому буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів.

Крім того, за інформацією ДПСУ, одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.



З огляду на обставини прикордонники рекомендують заздалегідь планувати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Очікується, що ремонтно-реконструкційні роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, черги на кордоні України вранці не були зафіксовані на жодному з напрямків.

Нещодавно ми інформували, що громадян України очікують нові вимоги для перетину кордону з країнами ЄС.