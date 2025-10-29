Новые правила въезда в Венгрию для украинцев — что изменится

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На всех венгерских пунктах пропуска, функционирующих на границе с Украиной, введена Европейская система контроля въезда и выезда (EES). Она заработала с 28 октября.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе 29 октября.

Новые правила въезда в Венгрию

В ГПСУ рассказали, что 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран.

"EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС. По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань — Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь — Чоп" (с 21 октября)", — рассказали пограничники.

В ведомстве обратили внимание, что функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы. Пассажиров также попросили учесть эту информацию при планировании путешествий.

Напомним, новые изменения для пассажиров также появились в Румынии. Теперь обязательно нужен сертификат технического осмотра транспортного средства.

Также мы писали, что на границе с Румынией ограничили движение на более 30 дней. Это началось с 27 октября.