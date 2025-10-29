Новые правила въезда в Венгрию для украинцев — что изменится

Новые правила на границе с Венгрией — что изменится для украинцев
На всех венгерских пунктах пропуска, функционирующих на границе с Украиной, введена Европейская система контроля въезда и выезда (EES). Она заработала с 28 октября.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе 29 октября.
Новые правила въезда в Венгрию
В ГПСУ рассказали, что 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран.
"EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС. По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань — Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь — Чоп" (с 21 октября)", — рассказали пограничники.
В ведомстве обратили внимание, что функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы. Пассажиров также попросили учесть эту информацию при планировании путешествий.
Напомним, новые изменения для пассажиров также появились в Румынии. Теперь обязательно нужен сертификат технического осмотра транспортного средства.
Также мы писали, что на границе с Румынией ограничили движение на более 30 дней. Это началось с 27 октября.
