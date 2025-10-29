Відео
Нові правила на кордоні з Угорщиною — що зміниться для українців

Нові правила на кордоні з Угорщиною — що зміниться для українців

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:37
Оновлено: 13:37
Нові правила в'їзду до Угорщини для українців — що зміниться
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На всіх угорських пунктах пропуску, що функціонують на кордоні з Україною, запроваджено Європейську систему контролю в'їзду та виїзду (EES). Вона запрацювала з 28 жовтня.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі 29 жовтня. 

Читайте також:

Нові правила в'їзду в Угорщину 

У ДПСУ розповіли, що 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

"EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС. За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань — Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь — Чоп" (з 21 жовтня)", — розповіли прикордонники.

У відомстві звернули увагу, що функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону. Пасажирів також попросили врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Нагадаємо, нові зміни для пасажирів також з'явилися у Румунії. Тепер обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Також ми писали, що на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів. Це почалося з 27 жовтня. 

Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
