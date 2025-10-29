Нові правила в'їзду до Угорщини для українців — що зміниться

Нові правила на кордоні з Угорщиною — що зміниться для українців
На всіх угорських пунктах пропуску, що функціонують на кордоні з Україною, запроваджено Європейську систему контролю в'їзду та виїзду (EES). Вона запрацювала з 28 жовтня.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі 29 жовтня.
Нові правила в'їзду в Угорщину
У ДПСУ розповіли, що 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.
"EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС. За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань — Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь — Чоп" (з 21 жовтня)", — розповіли прикордонники.
У відомстві звернули увагу, що функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону. Пасажирів також попросили врахувати цю інформацію під час планування подорожей.
Нагадаємо, нові зміни для пасажирів також з'явилися у Румунії. Тепер обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду транспортного засобу.
Також ми писали, що на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів. Це почалося з 27 жовтня.
Читайте Новини.LIVE!