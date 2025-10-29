Нові правила в'їзду до Угорщини для українців — що зміниться

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На всіх угорських пунктах пропуску, що функціонують на кордоні з Україною, запроваджено Європейську систему контролю в'їзду та виїзду (EES). Вона запрацювала з 28 жовтня.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі 29 жовтня.

Нові правила в'їзду в Угорщину

У ДПСУ розповіли, що 28 жовтня в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн.

"EES впроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного обліку термінів перебування іноземців у ЄС. За даними угорської сторони, раніше система почала діяти в пунктах пропуску "Берегшурань — Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь — Чоп" (з 21 жовтня)", — розповіли прикордонники.

У відомстві звернули увагу, що функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону. Пасажирів також попросили врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

