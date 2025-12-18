Очереди на границе Украины 18 декабря — на каких КПП долго ждать

Очередь из автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ

На пунктах пропуска на западе Украины фиксируют рост пассажиропотока в связи с рождественско-новогодними праздниками. В четверг, 18 декабря, пограничники отмечают увеличение количества автомобилей как на выезд за границу, так и на въезд и советуют планировать поездки заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 18 декабря

Наибольшая нагрузка наблюдается на направлениях Шегини и Краковец. Также накопление автомобилей фиксируют в пунктах пропуска Рава-Русская, Грушев, Нижанковичи и Угринов.

На въезд в Украину очереди также образовались преимущественно в Шегинях и Краковце, где пограничники фиксируют значительное количество автомобилей.

Увеличение пассажиропотока пограничники связывают с активными путешествиями украинцев во время праздников. Люди выезжают за границу для отдыха, посещения родственников и праздничных покупок.

Пограничники советуют по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска и планировать пересечение границы на ранние утренние или поздние вечерние часы, чтобы избежать длительного ожидания. Также рекомендуется следить за ситуацией в режиме реального времени через официальные каналы Западного регионального управления и 7 пограничного Карпатского отряда.

"Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 1 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 95 л/а, 19 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

