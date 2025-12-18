Видео
Україна
Видео

На некоторых КПП ждут часами — где огромные очереди на границе

На некоторых КПП ждут часами — где огромные очереди на границе

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:13
Очереди на границе Украины 18 декабря — на каких КПП долго ждать
Очередь из автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ

На пунктах пропуска на западе Украины фиксируют рост пассажиропотока в связи с рождественско-новогодними праздниками. В четверг, 18 декабря, пограничники отмечают увеличение количества автомобилей как на выезд за границу, так и на въезд и советуют планировать поездки заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 18 декабря

Наибольшая нагрузка наблюдается на направлениях Шегини и Краковец. Также накопление автомобилей фиксируют в пунктах пропуска Рава-Русская, Грушев, Нижанковичи и Угринов.

На въезд в Украину очереди также образовались преимущественно в Шегинях и Краковце, где пограничники фиксируют значительное количество автомобилей.

Увеличение пассажиропотока пограничники связывают с активными путешествиями украинцев во время праздников. Люди выезжают за границу для отдыха, посещения родственников и праздничных покупок.

Пограничники советуют по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска и планировать пересечение границы на ранние утренние или поздние вечерние часы, чтобы избежать длительного ожидания. Также рекомендуется следить за ситуацией в режиме реального времени через официальные каналы Западного регионального управления и 7 пограничного Карпатского отряда.

Черги на кордоні з Польщею 18 грудня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 1 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 95 л/а, 19 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 грудня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 грудня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 18 грудня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 18 грудня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Новини.LIVE объясняли, в каких случаях не надо подтверждать уровень доходов при пересечении границы с Польшей.

Также читайте, почему могут отказать в пересечении границы с Польшей.

Польша Молдова Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
