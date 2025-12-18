Очереди на границе Украины 18 декабря — на каких КПП долго ждать

На некоторых КПП ждут часами — где огромные очереди на границе
На пунктах пропуска на западе Украины фиксируют рост пассажиропотока в связи с рождественско-новогодними праздниками. В четверг, 18 декабря, пограничники отмечают увеличение количества автомобилей как на выезд за границу, так и на въезд и советуют планировать поездки заблаговременно.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Наибольшая нагрузка наблюдается на направлениях Шегини и Краковец. Также накопление автомобилей фиксируют в пунктах пропуска Рава-Русская, Грушев, Нижанковичи и Угринов.
На въезд в Украину очереди также образовались преимущественно в Шегинях и Краковце, где пограничники фиксируют значительное количество автомобилей.
Увеличение пассажиропотока пограничники связывают с активными путешествиями украинцев во время праздников. Люди выезжают за границу для отдыха, посещения родственников и праздничных покупок.
Пограничники советуют по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска и планировать пересечение границы на ранние утренние или поздние вечерние часы, чтобы избежать длительного ожидания. Также рекомендуется следить за ситуацией в режиме реального времени через официальные каналы Западного регионального управления и 7 пограничного Карпатского отряда.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 1 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 70 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 95 л/а, 19 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
