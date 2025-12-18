Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На деяких КПП чекають годинами — де кілометрові черги на кордоні

На деяких КПП чекають годинами — де кілометрові черги на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:13
Черги на кордоні України 18 грудня — на яких КПП довго чекати
Черга з автомобілів на КПП. Фото: ДПСУ

На пунктах пропуску на заході України фіксують зростання пасажиропотоку у зв'язку з різдвяно-новорічними святами. У четвер, 18 грудня, прикордонники відзначають збільшення кількості автомобілів як на виїзд за кордон, так і на в'їзд та радять планувати поїздки завчасно. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама
Читайте також:

Черги на кордоні України 18 грудня

Найбільше навантаження спостерігається на напрямках Шегині та Краківець. Також накопичення автівок фіксують у пунктах пропуску Рава-Руська, Грушів, Нижанковичі та Угринів. 

На в’їзд в Україну черги також утворилися переважно у Шегинях та Краківці, де прикордонники фіксують значну кількість автомобілів.

Збільшення пасажиропотоку прикордонники пов’язують з активними подорожами українців під час свят. Люди виїжджають за кордон для відпочинку, відвідин родичів та святкових покупок.

Прикордонники радять за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску та планувати перетин кордону на ранні ранкові або пізні вечірні години, щоб уникнути тривалого очікування. Також рекомендується стежити за ситуацією в режимі реального часу через офіційні канали Західного регіонального управління та 7 прикордонного Карпатського загону.

Черги на кордоні з Польщею 18 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 1 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 70 л/а,15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 95 л/а, 19 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 18 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 18 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Новини.LIVE пояснювали, у яких випадках не треба підтверджувати рівень доходів при перетині кордону з Польщею.

Також читайте, чому можуть відмовити у перетині кордону з Польщею.

Польща Молдова Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації