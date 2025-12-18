Черги на кордоні України 18 грудня — на яких КПП довго чекати

Черга з автомобілів на КПП. Фото: ДПСУ

На пунктах пропуску на заході України фіксують зростання пасажиропотоку у зв'язку з різдвяно-новорічними святами. У четвер, 18 грудня, прикордонники відзначають збільшення кількості автомобілів як на виїзд за кордон, так і на в'їзд та радять планувати поїздки завчасно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 18 грудня

Найбільше навантаження спостерігається на напрямках Шегині та Краківець. Також накопичення автівок фіксують у пунктах пропуску Рава-Руська, Грушів, Нижанковичі та Угринів.

На в’їзд в Україну черги також утворилися переважно у Шегинях та Краківці, де прикордонники фіксують значну кількість автомобілів.

Збільшення пасажиропотоку прикордонники пов’язують з активними подорожами українців під час свят. Люди виїжджають за кордон для відпочинку, відвідин родичів та святкових покупок.

Прикордонники радять за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску та планувати перетин кордону на ранні ранкові або пізні вечірні години, щоб уникнути тривалого очікування. Також рекомендується стежити за ситуацією в режимі реального часу через офіційні канали Західного регіонального управління та 7 прикордонного Карпатського загону.

"Ягодин" — 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 1 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 70 л/а,15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 95 л/а, 19 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

