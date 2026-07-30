Недостатки дизельных двигателей авто, о которых все умалчивают

Горловины двух отдельных баков современного дизельного автомобиля. Фото: blog.blablacar.com.ua

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Благодаря высокому крутящему моменту, длительному сроку службы и высокой топливной экономичности дизельные двигатели пользуются популярностью у водителей. Из-за более высокой энергетической плотности дизельного топлива такие агрегаты потребляют меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Однако у дизелей есть свои существенные недостатки, начиная с высокой стоимости. Например, пикапы типа Ford Super Duty F-250 с 6,7-литровым дизелем Power Stroke стоят почти на 12 000 долларов дороже, чем версии с бензиновым двигателем объемом 6,8 л.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Опасный нагар

Помимо высокой цены, у дизельных двигателей есть специфические проблемы, о которых редко упоминают в рекламных буклетах. Одним из таких явлений является так называемое влажное накопление, когда в выхлопной системе скапливается несгоревшее топливо. Это приводит к образованию тёмной густой массы, которая выходит через выхлопную трубу и выводит из строя топливные форсунки.

Главная причина появления такого сажевого слизи заключается в длительной работе двигателя на низкой мощности от 30% до 50% от максимальной. Двигатель просто не прогревается до оптимальной температуры для полного сгорания дизельного топлива. Для профилактики дизельным автомобилям необходимы постоянные нагрузки, перевозка грузов или длительные поездки, а также отказ от многочасовой работы на холостом ходу.

Система AdBlue

В отличие от бензиновых автомобилей с простыми катализаторами, современные дизели имеют более сложную систему очистки выхлопных газов с сажевым фильтром, клапаном EGR и баком для жидкости AdBlue. Этот реагент необходимо регулярно доливать, ведь при его исчерпании двигатель автоматически переходит в аварийный режим с потерей мощности.

Расход AdBlue относительно невелик: на 757 л израсходованного дизельного топлива уходит примерно 3,78 л жидкости. Пополнять бак приходится каждые 4800–16 000 км, однако система требует осторожности. Хранение AdBlue на солнце или использование просроченного реагента приводит к испарению воды и кристаллизации мочевины, которая забивает детали системы очистки выхлопных газов.

Ранее Новини.LIVE писали, чем грозит черный дым из выхлопной трубы дизельного автомобиля. Игнорирование этого сигнала приводит к быстрому выходу из строя дорогостоящих узлов.

Также читайте о главной проблеме легендарного дизельного двигателя Volkswagen. Узнайте о нюансах двигателя под кодом EA288.