Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Опасные маневры на дороге — кто из водителей нарушит ПДД arrow

Опасные маневры на дороге — кто из водителей нарушит ПДД

16 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила, выполняя опасный маневр
Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Водитель красного автомобиля поворачивает налево, водитель синего едет задним ходом. Кто из них имеет право выполнить свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиль.
  3. Оба водителя имеют право.
  4. Оба водителя не имеют права.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля планирует на перекрестке повернуть налево, заранее занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и включил поворотники.

Он видит перед собой знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" (его почему-то часто путают со знаком 4.1 "Движение прямо", чего не следует делать).


Опасные маневры на дороге - кто из водителей нарушит ПДД - фото 1

Еще один знак 3.24 "Разворот запрещен" вызывает вопрос, не запрещает ли он поворот налево?


Опасные маневры на дороге - кто из водителей нарушит ПДД - фото 2

Нет, этот знак не запрещает поворот налево, так что водитель красного авто может спокойно выполнять свой маневр.

Водитель синей машины планирует проехать часть пути задним ходом по дороге с односторонним движением. Может ли он это сделать?

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил (если это будет безопасно и не создаст препятствия для других участников дорожного движения) и невозможности подъехать к объекту иным образом".

Выходит, что и водителю синего автомобиля задуманный маневр также разрешается.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю