Тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила, выполняя опасный маневр

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Водитель красного автомобиля поворачивает налево, водитель синего едет задним ходом. Кто из них имеет право выполнить свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиль. Оба водителя имеют право. Оба водителя не имеют права.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля планирует на перекрестке повернуть налево, заранее занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и включил поворотники.

Он видит перед собой знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" (его почему-то часто путают со знаком 4.1 "Движение прямо", чего не следует делать).





Еще один знак 3.24 "Разворот запрещен" вызывает вопрос, не запрещает ли он поворот налево?





Нет, этот знак не запрещает поворот налево, так что водитель красного авто может спокойно выполнять свой маневр.

Водитель синей машины планирует проехать часть пути задним ходом по дороге с односторонним движением. Может ли он это сделать?

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил (если это будет безопасно и не создаст препятствия для других участников дорожного движения) и невозможности подъехать к объекту иным образом".

Выходит, что и водителю синего автомобиля задуманный маневр также разрешается.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.