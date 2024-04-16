Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила, виконуючи небезпечний маневр

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Водій червоного автомобіля повертає ліворуч, водій синього їде заднім ходом. Хто з них має право виконати свій маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії мають право. Обидва водії не мають права.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля планує на перехресті повернути ліворуч, для цього завчасно зайняв відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині та увімкнув поворотники.

Він бачить перед собою знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" (його чомусь часто плутають зі знаком 4.1 "Рух прямо", чого не варто робити).





Ще один знак 3.24 "Розворот заборонено", який викликає питання, чи не забороняє він поворот ліворуч?





Ні, цей знак не забороняє поворот ліворуч, отже водій червоного авто може спокійно виконувати свій маневр.

Водій синьої машини планує проїхати певну частину шляху заднім ходом по дорозі з одностороннім рухом. Чи може він це зробити?

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил (якщо це буде безпечно і не створить перешкоди для інших учасників дорожнього руху) та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином".

Виходить, що і водієві синього автомобіля задуманий маневр також дозволяється.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.