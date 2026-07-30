Названы лучшие подержанные кроссоверы возрастом от двух до 13 лет
Как правило, кроссоверы подвергаются более высоким нагрузкам из-за значительной массы, что ускоряет износ подвески, тормозов и шин. Новый отчет немецкой ассоциации TÜV, основанный на тысячах техосмотров, показывает реальный процент серьезных неисправностей для многих популярных автомобилей. Этот перечень помогает выбрать надежную модель на вторичном рынке и избежать убыточных ремонтов.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.
Молодые модели
Среди новых автомобилей возрастом от двух до трех лет лучшие результаты демонстрируют компактные городские и премиальные машины. Лидеры показывают минимальный процент дефектов при проверках.
- Volkswagen T-Roc: средний пробег 37 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 3%
- Toyota Yaris Cross: 32 000 км, 3,2%
- Audi Q3: 46 000 км, 3,9%
- Kia Sportage: 38 000 км, 4%
- Audi Q4 e-tron: 42 000 км, 4%
В категории автомобилей возрастом четыре и пять лет лидируют немецкие и французские модели. Они сохраняют высокую надежность даже при увеличении пробега.
- Volkswagen T-Roc: средний пробег 55 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 4%
- Audi Q2: 54 000 км, 4,5%
- Mercedes GLC: 73 000 км, 4,8%
- Peugeot 2008: 50 000 км, 5,4%
- Audi Q5: 80 000 км, 6,3%
Средний возраст
Для автомобилей возрастом шесть и семь лет показатели остаются стабильными. Отдельные модели легко преодолевают большие расстояния без существенных замечаний экспертов.
- Volkswagen T-Roc: средний пробег 76 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 6,7%
- Audi Q2: 74 000 км, 7,5%
- Škoda Karoq: 85 000 км, 7,8%
- Mazda CX-3: 70 000 км, 7,9%
- Škoda Kodiaq: 110 000 км, 8,7%
Среди восьми и девятилетних автомобилей на первые позиции выходят японские и немецкие модели. Они демонстрируют хороший запас прочности узлов.
- Mazda CX-3: средний пробег 86 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 9,7%
- Seat Ateca: 112 000 км, 11,1%
- Suzuki Vitara: 104 000 км, 11,4%
- Mercedes GLE/ML: 143 000 км, 12,3%
- Volkswagen Touareg: 143 000 км, 15,4%
Старшая категория
В группе автомобилей возрастом от 10 до 11 лет лидируют крупные премиальные внедорожники. Несмотря на солидный пробег, их конструкции хорошо противостоят износу.
- Mercedes GLE/ML: средний пробег 170 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 15,2%
- Volkswagen Touareg: 176 000 км, 15,5%
- Audi Q5: 163 000 км, 18,1%
- BMW X1: 131 000 км, 18,2%
- Volvo XC60: 169 000 км, 18,5%
Среди самых старых кроссоверов возрастом 12 и 13 лет первое место занимает Volkswagen Touareg. Эти машины демонстрируют долговечность на длительных дистанциях.
- Volkswagen Touareg: средний пробег 204 000 км, автомобили с серьезными неисправностями — 17,9%
- Mercedes GLE/ML: 193 000 км, 19,3%
- BMW X1: 151 000 км, 22,1%
- Audi Q3: 148 000 км, 22,7%
- Volvo XC60: 197 000 км, 22,7%
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