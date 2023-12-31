Алкоголь на Новый год: как водителю сесть за руль 1 января

Если вы планируете утром садиться за руль, то вечером лучше не пить алкоголь вообще или, по крайней мере, минимизировать его количество. Фото: regionalmedicalgroup.com

Многие водители не могут согласиться отпраздновать Новый год без алкоголя, несмотря на необходимость на следующий день ехать на работу. Сколько и чего можно выпить 31 декабря, чтобы уже 1 января 2024 года спокойно сесть за руль.

Время, в течение которого алкоголь выводится из организма, зависит от его крепости, количества выпитого и веса человека.

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Крепкие напитки

Если вы планируете употреблять водку, коньяк, виски и т.д., то следует начинать раньше, ведь:

при весе человека 60 кг 300 г крепкого алкоголя выходит за 17 часов 30 минут, а пол литра — за 29 часов;

при весе 100 кг — за 10 часов 30 минут и за 17 часов 30 минут соответственно.

Если пить настойки и ликеры крепостью до 30%:

при весе человека 60 кг 300 г алкоголь выходит за 13 часов, а пол литра — за 22 часа;

при весе 100 кг — за 8 часов и 13 часов соответственно.

Шампанское и игристые вина

Традиционный напиток в Новогоднюю ночь можно употреблять, но аккуратно:

при весе человека 60 кг 300 г шампанское выходит за 5 часов, а пол литра — за 8 часов;

при весе 100 кг — за 3 часа и 5 часов соответственно.

Пиво

Пить пиво в новогоднюю ночь не очень распространенная традиция в Украине, тем не менее:

при весе человека 60 кг пол литра пива выходит за 3 часа;

при весе 100 кг — за 1 час 45 минут.

Ответственность водителя за пьяную езду

Управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения — штраф 17 тыс. грн с лишением права вождения на 1 год.

Повторное в течение года вождения в состоянии опьянения — штраф 34 тыс. грн.

Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения — 51 тыс. грн с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Употребление водителем после ДТП с его участием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра — 34 тыс. грн или административный арест на срок 15 суток с лишением права вождения на 3 года.

Ранее в Украине изменили процедуру проверки водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Также мы сообщали, как полиция может развести на штраф водителей во время проверки уровня алкоголя в крови.