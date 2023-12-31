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Наслідки святкової ночі — як водію сісти за кермо 1 січня

31 грудня 2023 10:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Алкоголь на Новий рік: як водію сісти за кермо 1 січня
Якщо ви плануєте вранці сідати за кермо, то ввечері краще не пити алкоголь взагалі або принаймні мінімізувати його кількість. Фото: regionalmedicalgroup.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Багато водіїв не можуть погодитися відсвяткувати Новий рік без алкоголю, попри необхідність наступного дня їхати на роботу. Скільки та чого можна випити 31 грудня, щоб вже 1 січня 2024 року спокійно сісти за кермо.

Час, протягом якого алкоголь виводиться з організму, залежить від його міцності, кількості випитого та ваги людини.

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Міцні напої

Якщо ви плануєте вживати горілку, коньяк, віскі тощо, то варто починати раніше, адже:

  • при вазі людини 60 кг 300 г міцного алкоголю виходить за 17 годин 30 хвилин, а пів літра — за 29 годин;
  • при вазі 100 кг — за 10 годин 30 хвилин та за 17 годин 30 хвилин відповідно.

Якщо пити настоянки та лікери міцністю до 30%:

  • при вазі людини 60 кг 300 г алкоголь виходить за 13 годин, а пів літра — за 22 години;
  • при вазі 100 кг — за 8 годин та 13 годин відповідно.

Шампанське та ігристі вина

Традиційний напій в Новорічну ніч можна вживати, але акуратно, адже:

  • при вазі людини 60 кг 300 г шампанське виходить за 5 годин, а пів літра — за 8 годин;
  • при вазі 100 кг — за 3 години та 5 годин відповідно.

Пиво

Пити пиво в новорічну ніч не дуже поширена традиція в Україні, але з усім тим:

  • при вазі людини 60 кг пів літра пива виходить за 3 години;
  • при вазі 100 кг — за 1 годину 45 хвилин.

Відповідальність водія за їзду напідпитку

  • Керування в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння — штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування на 1 рік.
  • Повторне протягом року керування в стані сп'яніння — штраф 34 тис. грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
  • Третє та наступні протягом року керування в стані сп'яніння — 51 тис. грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.
  • Вживання особою після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду — 34 тис. грн або адміністративний арешт на термін 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Раніше в Україні змінили процедуру перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також ми повідомляли, як поліція може розвести на штраф водіїв під час перевірки рівня алкоголю в крові.

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