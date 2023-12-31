Алкоголь на Новий рік: як водію сісти за кермо 1 січня

Якщо ви плануєте вранці сідати за кермо, то ввечері краще не пити алкоголь взагалі або принаймні мінімізувати його кількість. Фото: regionalmedicalgroup.com

Багато водіїв не можуть погодитися відсвяткувати Новий рік без алкоголю, попри необхідність наступного дня їхати на роботу. Скільки та чого можна випити 31 грудня, щоб вже 1 січня 2024 року спокійно сісти за кермо.

Час, протягом якого алкоголь виводиться з організму, залежить від його міцності, кількості випитого та ваги людини.

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Міцні напої

Якщо ви плануєте вживати горілку, коньяк, віскі тощо, то варто починати раніше, адже:

при вазі людини 60 кг 300 г міцного алкоголю виходить за 17 годин 30 хвилин, а пів літра — за 29 годин;

при вазі 100 кг — за 10 годин 30 хвилин та за 17 годин 30 хвилин відповідно.

Якщо пити настоянки та лікери міцністю до 30%:

при вазі людини 60 кг 300 г алкоголь виходить за 13 годин, а пів літра — за 22 години;

при вазі 100 кг — за 8 годин та 13 годин відповідно.

Шампанське та ігристі вина

Традиційний напій в Новорічну ніч можна вживати, але акуратно, адже:

при вазі людини 60 кг 300 г шампанське виходить за 5 годин, а пів літра — за 8 годин;

при вазі 100 кг — за 3 години та 5 годин відповідно.

Пиво

Пити пиво в новорічну ніч не дуже поширена традиція в Україні, але з усім тим:

при вазі людини 60 кг пів літра пива виходить за 3 години;

при вазі 100 кг — за 1 годину 45 хвилин.

Відповідальність водія за їзду напідпитку

Керування в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння — штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування на 1 рік.

Повторне протягом року керування в стані сп'яніння — штраф 34 тис. грн із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Третє та наступні протягом року керування в стані сп'яніння — 51 тис. грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Вживання особою після ДТП за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду — 34 тис. грн або адміністративний арешт на термін 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Раніше в Україні змінили процедуру перевірки водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також ми повідомляли, як поліція може розвести на штраф водіїв під час перевірки рівня алкоголю в крові.