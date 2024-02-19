Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Взамен иномаркам — стало известно, какие марки авто могут вскоре появиться в РФ arrow

Взамен иномаркам — стало известно, какие марки авто могут вскоре появиться в РФ

19 февраля 2024 19:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взамен иномаркам — стало известно, какие марки авто могут вскоре появиться в РФ
Презентация индийского кроссовера Tata Altroz Racer в Дели. Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В торгово-промышленной палате России в понедельник, 19 февраля, заявили, что на российский автомобильный рынок вместо популярных мировых иномарок могут зайти автомобильные дилеры из Уганды, Индии и Ирана.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В России иномарки заменят авто из Индии, Ирана и Уганды

Как заявил президент палаты Сергей Корытин, из-за антироссийских санкций, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году, российский авторынок может стать площадкой для индийского дилера Tata Motors, а также иранских Iran Khodro и Saipa.

Точной информации о том, будет ли Дели продавать свои машины на российском рынке, пока нет. Однако иранский дилер уже заработал в стране-агрессорке: так, седан Iran Khodro Tara можно приобрести за 1,5 млн рублей (621 тыс. грн).

Взамен иномаркам — стало известно, какие марки авто могут вскоре появиться в РФ - фото 1
Iran Khodro Tara. Источник: росСМИ

Интерес к работе в РФ появился и у Уганды. В правительстве страны заявили, что выход на авторынок РФ станет отличной возможностью установить "партнерские отношения" с Россией.

Отметим, что сейчас в России доминируют китайские автомобильные марки, которые, по словам автоэкспертов, более технологичны и  безопасны, чем авто из Африки и Индии. Все ведущие мировые автобренды покинули Россию после ее вторжения в Украину.

Напомним, сегодня Липецкий суд принял решение о национализации кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины, лидеру политфракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко и его сыну Алексею.

Также мы писали, что Индия отказывается от покупки оружия у России, из-за влияния войны в Украине на способность России снабжать индийскую армию боеприпасами и запчастями.

Иран
Индия
авто
Уганда
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме