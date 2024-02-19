Презентация индийского кроссовера Tata Altroz Racer в Дели. Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

В торгово-промышленной палате России в понедельник, 19 февраля, заявили, что на российский автомобильный рынок вместо популярных мировых иномарок могут зайти автомобильные дилеры из Уганды, Индии и Ирана.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

В России иномарки заменят авто из Индии, Ирана и Уганды

Как заявил президент палаты Сергей Корытин, из-за антироссийских санкций, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину в 2022 году, российский авторынок может стать площадкой для индийского дилера Tata Motors, а также иранских Iran Khodro и Saipa.

Точной информации о том, будет ли Дели продавать свои машины на российском рынке, пока нет. Однако иранский дилер уже заработал в стране-агрессорке: так, седан Iran Khodro Tara можно приобрести за 1,5 млн рублей (621 тыс. грн).

Iran Khodro Tara. Источник: росСМИ

Интерес к работе в РФ появился и у Уганды. В правительстве страны заявили, что выход на авторынок РФ станет отличной возможностью установить "партнерские отношения" с Россией.

Отметим, что сейчас в России доминируют китайские автомобильные марки, которые, по словам автоэкспертов, более технологичны и безопасны, чем авто из Африки и Индии. Все ведущие мировые автобренды покинули Россию после ее вторжения в Украину.

Напомним, сегодня Липецкий суд принял решение о национализации кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины, лидеру политфракции "Европейская Солидарность" Петру Порошенко и его сыну Алексею.

Также мы писали, что Индия отказывается от покупки оружия у России, из-за влияния войны в Украине на способность России снабжать индийскую армию боеприпасами и запчастями.