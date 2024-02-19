Презентація індійського кросовера Tata Altroz Racer у Делі. Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis

В торгово-промисловій палаті Росії в понеділок, 19 лютого, заявили, що на російський автомобільний ринок, замість популярних світових іномарок, можуть зайти автомобільні дилери з Уганди, Індії та Ірану.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

В Росії іномарки замінять авто з Індії, Ірану та Уганди

Як заявив президент палати Сергій Коритін, через антиросійські санкції, пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ до України у 2022 році, російський авторинок може стати майданчиком для індійського ділера Tata Motors, а також іранських Iran Khodro та Saipa.

Точної інформації про те, чи буде Делі продавати свої машини на російському ринку, наразі немає. Проте іранський дилер вже запрацював у країні-агресорці: так, седан Iran Khodro Tara можна придбати за 1,5 млн рублів (621 тис. грн).

Iran Khodro Tara. Джерело: росЗМІ

Інтерес до роботи у РФ з'явився і в Уганди. В уряді країни заявили, що вихід на авторинок РФ стане чудовою можливістю встановити "партнерські відносини" з Росією.

Зазначимо, що наразі в Росії домінують китайські автомобільні марки, які, за словами автоекспертів, більш технологічні та безпечніші, ніж авто з Африки та Індії. Натомість всі провідні світові автобренди покинули Росію після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, сьогодні Липецький суд ухвалив рішення про націоналізацію кондитерської фабрики Roshen, яка належить експрезиденту України, лідеру політфракції "Європейська Солідарність" Петру Порошенку та його синові Олексію.

Також ми писали, що Індія відмовляється від купівлі зброї у Росії, внаслідок впливу війни в Україні на здатність Росії забезпечувати індійську армію боєприпасами та запчастинами.