На пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов: очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины в понедельник, 6 июля, зафиксированы на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. На пересечение границы ожидают сотни автомобилей и пешеходов. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 6 июля
Скопления зафиксированы на КПП с Польшей — "Устилуг", "Шегини", "Нижанковичи", с Венгрией — "Тиса", "Дзвинково", "Косино", "Лужанка", "Вилок", с Румынией — "Порубное", "Дяковцы", с Молдовой — "Мамалыга".
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, чрезмерный расход моторного масла — типичная проблема автомобилей с большим пробегом. Часто водители просто доливают масло, не выясняя причину. В то же время такая ситуация может свидетельствовать о серьезных неисправностях двигателя.
Также во время дождя или снега заднее стекло автомобиля часто загрязняется. В кроссоверах, внедорожниках и хэтчбеках эту проблему решает задний стеклоочиститель, тогда как у седанов его обычно нет из-за конструкции кузова. Дело в том, что аэродинамика по-разному направляет воздушные потоки, и стекло в седанах загрязняется иначе.
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