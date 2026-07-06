На пунктах пропуска сотни автомобилей и пешеходов: очереди на границе Украины

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в понедельник, 6 июля, зафиксированы на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. На пересечение границы ожидают сотни автомобилей и пешеходов. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 6 июля

Скопления зафиксированы на КПП с Польшей — "Устилуг", "Шегини", "Нижанковичи", с Венгрией — "Тиса", "Дзвинково", "Косино", "Лужанка", "Вилок", с Румынией — "Порубное", "Дяковцы", с Молдовой — "Мамалыга".

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 5 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, чрезмерный расход моторного масла — типичная проблема автомобилей с большим пробегом. Часто водители просто доливают масло, не выясняя причину. В то же время такая ситуация может свидетельствовать о серьезных неисправностях двигателя.

Также во время дождя или снега заднее стекло автомобиля часто загрязняется. В кроссоверах, внедорожниках и хэтчбеках эту проблему решает задний стеклоочиститель, тогда как у седанов его обычно нет из-за конструкции кузова. Дело в том, что аэродинамика по-разному направляет воздушные потоки, и стекло в седанах загрязняется иначе.