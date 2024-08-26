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На одном из пунктов пропуска польско-украинской границы будут задержки движения — в чем причина

26 августа 2024 10:58
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В пункте пропуска Шегини-Медика начинаются ремонтные работы
Очередь на границе. Фото: Западное региональное управление ГНСУ-Западная граница
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В пункте пропуска "Шегини — Медика" на польско-украинской границе с сегодняшнего дня начинаются ремонтные работы. Поэтому будет задержка движения транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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По информации польской стороны, с 26 августа с 9:00 в пункте пропуска Шегини-Медика из-за ремонта двух полос движения будет замедлен выезд из Украины грузового транспорта и автобусов в Польшу.

По предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

"Просим учитывать информацию при планировании маршрута", — призвали в ведомстве.

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Скриншот сообщения ДМСУ в Telegram

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