У пункті пропуску Шегині-Медика розпочинаються ремонтні роботи

На одному з пунктів пропуску польсько-українського кордону будуть затримки руху — в чому причина
26 серпня 2024 10:58
Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
У пункті пропуску "Шегині — Медика" на польсько-українському кордоні відсьогодні розпочинаються ремонтні роботи. Через це буде затримка руху транспорту.
Про це інформує пресслужба Державної митної служби України.
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За інформацією польської сторони, з 26 серпня від 9:00 у пункті пропуску Шегині-Медика через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.
За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.
"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", — закликали у відомстві.
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