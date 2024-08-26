У пункті пропуску Шегині-Медика розпочинаються ремонтні роботи

Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон

У пункті пропуску "Шегині — Медика" на польсько-українському кордоні відсьогодні розпочинаються ремонтні роботи. Через це буде затримка руху транспорту.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби України.

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За інформацією польської сторони, з 26 серпня від 9:00 у пункті пропуску Шегині-Медика через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", — закликали у відомстві.