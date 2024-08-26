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На одному з пунктів пропуску польсько-українського кордону будуть затримки руху — в чому причина

26 серпня 2024 10:58
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У пункті пропуску Шегині-Медика розпочинаються ремонтні роботи
Черга на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У пункті пропуску "Шегині — Медика" на польсько-українському кордоні відсьогодні розпочинаються ремонтні роботи. Через це буде затримка руху транспорту.

Про це інформує пресслужба Державної митної служби України.

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За інформацією польської сторони, з 26 серпня від 9:00 у пункті пропуску Шегині-Медика через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

"Просимо враховувати інформацію при плануванні маршруту", — закликали у відомстві.

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Скриншот допису ДМСУ в Telegram

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Польща кордон ремонт транспорт Україна черги на кордоні виїзд за кордон

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