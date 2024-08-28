Выезд из Украины — на одном из пунктов пропуска на границе начался ремонт

Авто на выезде из Украины. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница

Польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медика". Вследствие этого предупреждают о задержках.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 28 августа.

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Ремонт в пределах пункта пропуска "Медика"

Известно, что ремонтные работы начались в 11:00.

"Из-за этого может замедлиться движение в направлении полос движения для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины (въезд в Республику Польша)", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время работы проводятся на грузовом направлении. Водителей просят учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.