Виїзд з України — на одному з пунктів пропуску на кордоні розпочався ремонт

Авто на виїзді з України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон

Польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Внаслідок цього попереджають про затримки.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 28 серпня.

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Ремонт в межах пункту пропуску "Медика"

Відомо, що ремонтні роботи розпочалися об 11:00.

"Через це може сповільнитися рух у напрямку смуг руху для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд в Республіку Польща)", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що наразі роботи проводяться на вантажному напрямку. Водіїв просять врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.