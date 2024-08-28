Виїзд з України — на одному з пунктів пропуску на кордоні розпочався ремонт

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польшею розпочався ремонт — попереждають про затримки
28 серпня 2024 12:40
Авто на виїзді з України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Внаслідок цього попереджають про затримки.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 28 серпня.
Читайте також:
Ремонт в межах пункту пропуску "Медика"
Відомо, що ремонтні роботи розпочалися об 11:00.
"Через це може сповільнитися рух у напрямку смуг руху для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд в Республіку Польща)", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що наразі роботи проводяться на вантажному напрямку. Водіїв просять врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
Читайте Новини.LIVE!