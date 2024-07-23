Очереди на границе Украины 23 июля — на одном пункте пропуска зафиксированы пробки

Очередь авто на границе. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница

В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто. Речь идет о "Шегини".

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook во вторник, 23 июля.

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Очереди на границе Украины

В ГПСУ отметили, что наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины в пункте пропуска "Шегини".

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, во время пересечения румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил по техническому осмотру транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Ранее на пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили 27 старинных монет. Они были спрятаны под детской одеждой.