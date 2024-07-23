Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто arrow

В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто

23 июля 2024 18:45
Виктория Козырь - редактор
Очереди на границе Украины 23 июля — на одном пункте пропуска зафиксированы пробки
Очередь авто на границе. Фото: Западное региональное управление ГПСУ-Западная граница
Виктория Козырь - редактор

В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто. Речь идет о "Шегини".

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook во вторник, 23 июля.

Читайте также:

Очереди на границе Украины

В ГПСУ отметили, что наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины в пункте пропуска "Шегини".

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.

null
Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, во время пересечения румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил по техническому осмотру транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Ранее на пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили 27 старинных монет. Они были спрятаны под детской одеждой.

граница пограничники автомобиль очереди ГПСУ очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом