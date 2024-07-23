Очереди на границе Украины 23 июля — на одном пункте пропуска зафиксированы пробки

В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто
В одном из пунктов пропуска на границе Украины зафиксировали большие очереди авто. Речь идет о "Шегини".
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook во вторник, 23 июля.
Очереди на границе Украины
В ГПСУ отметили, что наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины в пункте пропуска "Шегини".
"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", — говорится в сообщении.
Напомним, во время пересечения румынской границы важно помнить о необходимости соблюдения правил по техническому осмотру транспортных средств. Они обязательны для всех автомобилей и автобусов, пересекающих границу.
Ранее на пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда обнаружили 27 старинных монет. Они были спрятаны под детской одеждой.
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