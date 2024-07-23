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На одному з пунктів пропуску на кордоні України зафіксували великі черги авто

23 липня 2024 18:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Черги на кордоні України 23 липня — на одному пункті пропуску зафіксовано затори
Черга авто на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На одному з пунктів пропуску на кордоні України зафіксували великі черги авто. Йдеться про "Шегині". 

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у вівторок, 23 липня.

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У ДПСУ наголосили, що спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України у пункті пропуску "Шегині".

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", — йдеться у повідомленні.

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Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час перетину румунського кордону, важливо пам’ятати про необхідність дотримання правил щодо технічного огляду транспортних засобів. Вони є обов’язковими для всіх автівок та автобусів, що перетинають кордон.

Раніше на пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону виявили 27 старовинних монет. Вони були заховані під дитячим одягом.

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