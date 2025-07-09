В пункте пропуска "Шегини - Медика" временно ограничат пропуск автобусов

На одном из КПП на границе ограничат пропуск автобусов — причины
С 10 июля на пункте пропуска "Шегини - Медика" во Львовской области временно изменены правила пересечения границы для автобусного транспорта. В связи с перегрузкой этого направления в системе еЧерга будет разрешена регистрация только регулярным автобусным рейсам.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач в Facebook.
Изменения на КПП
По словам Деркача, в последние недели на пункте пропуска "Шегини - Медика" фиксируются очереди, пассажиры вынуждены ожидать в автобусах до 10 часов. Причинами стали сезонный рост пассажиропотока и реконструкция инфраструктуры пункта пропуска.
Нерегулярным рейсам рекомендуется временно направлять маршруты через пункт "Нижанковичи - Мальховичи" Львовской области, который был открыт в конце прошлого года. Пропускная способность этого КПП составляет до 50 автобусов в сутки, но пока используется лишь частично - в течение всего июня было оформлено лишь 80 автобусов.
Ограничения являются временными, а въезд в Украину через "Шегини" остается без изменений.
Напомним, сегодня утром на пункте пропуска "Шегини" в очередях ждали 35 автомобилей и 4 автобуса.
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