У пункті пропуску "Шегині - Медика" тимчасово обмежать пропуск автобусів

Черга з автобусів на кордоні. Фото: ДПСУ

Із 10 липня на пункті пропуску "Шегині – Медика" у Львівській області тимчасово змінено правила перетину кордону для автобусного транспорту. У зв’язку з перевантаженням цього напрямку в системі єЧерга буде дозволено реєстрацію лише регулярним автобусним рейсам.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook.

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Зміни на КПП

За словами Деркача, в останні тижні на пункті пропуску "Шегині – Медика" фіксуються черги, пасажири змушені очікувати в автобусах до 10 годин. Причинами стали сезонне зростання пасажиропотоку та реконструкція інфраструктури пункту пропуску.

Нерегулярним рейсам рекомендується тимчасово скеровувати маршрути через пункт "Нижанковичі – Мальховичі" Львівської області, який був відкритий наприкінці минулого року. Пропускна спроможність цього КПП становить до 50 автобусів на добу, але наразі використовується лише частково — протягом усього червня було оформлено лише 80 автобусів.

Обмеження є тимчасовими, а в’їзд в Україну через "Шегині" залишається без змін.

Повідомлення Деркача у Facebook

Нагадаємо, сьогодні вранці на пункті пропуску "Шегині" у чергах чекали 35 автомобілів і 4 автобуси.

Також ми писали, що в Румунії оновили правила перетину кордону.