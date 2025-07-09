Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На одному з КПП на кордоні обмежать пропуск автобусів — причини

На одному з КПП на кордоні обмежать пропуск автобусів — причини

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:33
У пункті пропуску "Шегині - Медика" тимчасово обмежать пропуск автобусів
Черга з автобусів на кордоні. Фото: ДПСУ

Із 10 липня на пункті пропуску "Шегині – Медика" у Львівській області тимчасово змінено правила перетину кордону для автобусного транспорту. У зв’язку з перевантаженням цього напрямку в системі єЧерга буде дозволено реєстрацію лише регулярним автобусним рейсам.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Зміни на КПП

За словами Деркача, в останні тижні на пункті пропуску "Шегині – Медика" фіксуються черги, пасажири змушені очікувати в автобусах до 10 годин. Причинами стали сезонне зростання пасажиропотоку та реконструкція інфраструктури пункту пропуску.

Нерегулярним рейсам рекомендується тимчасово скеровувати маршрути через пункт "Нижанковичі – Мальховичі" Львівської області, який був відкритий наприкінці минулого року. Пропускна спроможність цього КПП становить до 50 автобусів на добу, але наразі використовується лише частково — протягом усього червня було оформлено лише 80 автобусів.

Обмеження є тимчасовими, а в’їзд в Україну через "Шегині" залишається без змін.

черги на кордоні
Повідомлення Деркача у Facebook

Нагадаємо, сьогодні вранці на пункті пропуску "Шегині" у чергах чекали 35 автомобілів і 4 автобуси.

Також ми писали, що в Румунії оновили правила перетину кордону.

Польща кордон Львівська область автобуси ДПСУ черги на кордоні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації