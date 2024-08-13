Ситуация на границе с Польшей — в ГПСУ предупреждаю об усложнении движения

На одном из пунктов пропуска с Польшей возможно усложнение движения — в ГПСУ назвали причины
На украинско-польском пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская" во Львовской области возможно усложнение движения. На КПП начались ремонтные работы асфальтного покрытия, которые продлятся до 12 августа.
Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы во вторник, 13 августа.
Ситуация на границе с Польшей
"В пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская" возможно усложнение движения По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтного покрытия в этом пункте пропуска, которые будут продолжаться до 12 сентября 2024 года", — говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что они проводятся на въезд в Украину на легковом направлении и на грузовых паркингах на въезд и выезд.
Граждан просят учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
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