Ситуація на кордоні з Польщею — в ДПСУ попереджаю про ускладнення руху

Автомобілі на пункті пропуску. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На українсько-польському пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська" у Львівській області можливе ускладнення руху. На КПП розпочалися ремонтні роботи асфальтного покриття, які триватимуть до 12 серпня.

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби у вівторок, 13 серпня.

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"У пункті пропуску "Гребенне — Рава-Руська" можливе ускладнення руху За інформацією від польської сторони, розпочалися ремонтні роботи асфальтного покриття у цьому пункті пропуску, що попередньо триватимуть до 12 вересня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що наразі вони проводяться на в'їзд в Україну на легковому напрямку та на вантажних паркінгах на в'їзд і виїзд.

Громадян просять врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.