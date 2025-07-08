Очереди на границе 8 июля — на одном из КПП остановили движение

Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Звонковое — Лонья" на границе с Венгрией 8 июля временно остановили осуществление пропускных операций. Пассажирам и водителю советуют воспользоваться ближайшими КПП.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково — Лонья" на украинско-венгерской границе", — говорится в сообщении.

Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании путешествий за границу. Для пересечения границы советуют воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — "Косино" или "Великая Паладь".

Напомним, ранее в ГПСУ ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу. Обычно это происходит на границе с двумя странами.

Также мы сообщали, без чего не выпустят за границу в июле 2025 года. Чтобы избежать проблем, важно заранее подготовить все необходимые справки.