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Главная Авто На одном из КПП приостановили движение — в ГПСУ назвали причину

На одном из КПП приостановили движение — в ГПСУ назвали причину

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 10:11
Очереди на границе 8 июля — на одном из КПП остановили движение
Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Звонковое — Лонья" на границе с Венгрией 8 июля временно остановили осуществление пропускных операций. Пассажирам и водителю советуют воспользоваться ближайшими КПП.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Какая ситуация на границе 8 июля

"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково — Лонья" на украинско-венгерской границе", — говорится в сообщении.

Яка ситуація на кордоні 8 липня
Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ
Черги на кордоні 8 липня
Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ
На кордоні з Угорщиною не працює один КПП
Последствия непогоды на границе с Венгрией. Фото: ГПСУ

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании путешествий за границу. Для пересечения границы советуют воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — "Косино" или "Великая Паладь".

Напомним, ранее в ГПСУ ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу. Обычно это происходит на границе с двумя странами.

Также мы сообщали, без чего не выпустят за границу в июле 2025 года. Чтобы избежать проблем, важно заранее подготовить все необходимые справки.

граница КПП непогода Венгрия ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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