Очереди на границе 8 июля — на одном из КПП остановили движение

На одном из КПП приостановили движение — в ГПСУ назвали причину
В пункте пропуска "Звонковое — Лонья" на границе с Венгрией 8 июля временно остановили осуществление пропускных операций. Пассажирам и водителю советуют воспользоваться ближайшими КПП.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Какая ситуация на границе 8 июля
"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково — Лонья" на украинско-венгерской границе", — говорится в сообщении.
Пограничники просят учесть эту информацию при планировании путешествий за границу. Для пересечения границы советуют воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — "Косино" или "Великая Паладь".
Напомним, ранее в ГПСУ ответили, где чаще всего незаконно пересекают границу. Обычно это происходит на границе с двумя странами.
Также мы сообщали, без чего не выпустят за границу в июле 2025 года. Чтобы избежать проблем, важно заранее подготовить все необходимые справки.
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