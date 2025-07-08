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Головна Авто На одному із КПП призупинили рух — у ДПСУ назвали причину

На одному із КПП призупинили рух — у ДПСУ назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 10:11
Черги на кордоні 8 липня — на одному із КПП зупинили рух
Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Дзвінкове — Лонья" на кордоні з Угорщиною 8 липня тимчасово зупинили здійснення пропускних операцій. Пасажирам та водія радять скористатися найближчими КПП. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі

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Яка ситуація на кордоні 8 липня

"У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове — Лонья" на українсько-угорському кордоні", — йдеться у повідомленні. 

Яка ситуація на кордоні 8 липня
Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ
Черги на кордоні 8 липня
Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ
На кордоні з Угорщиною не працює один КПП
Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. Для перетину кордону радять скористатися найближчими пунктами пропуску — "Косино" або "Велика Паладь".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ відповіли, де найчастіше незаконно перетинають кордон. Зазвичай це відбувається на межі з двома країнами.

Також ми повідомляли, без чого не випустять за кордон у липні 2025 року. Щоб уникнути проблем, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні довідки.

кордон КПП негода Угорщина ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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