Черги на кордоні 8 липня — на одному із КПП зупинили рух

Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Дзвінкове — Лонья" на кордоні з Угорщиною 8 липня тимчасово зупинили здійснення пропускних операцій. Пасажирам та водія радять скористатися найближчими КПП.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на кордоні 8 липня

"У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове — Лонья" на українсько-угорському кордоні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

Наслідки негоди на кордоні з Угорщиною. Фото: ДПСУ

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. Для перетину кордону радять скористатися найближчими пунктами пропуску — "Косино" або "Велика Паладь".

Нагадаємо, раніше у ДПСУ відповіли, де найчастіше незаконно перетинають кордон. Зазвичай це відбувається на межі з двома країнами.

Також ми повідомляли, без чого не випустять за кордон у липні 2025 року. Щоб уникнути проблем, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні довідки.