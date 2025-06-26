Очереди на границе 26 июня — на одном КПП приостановлено движение

Очереди из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины 26 июня приостановлено движение на контрольно-пропускном пункте "Угринов". Причиной стали технические неисправности в базе данных.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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"Из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в ПП "Угринов" в обоих направлениях. Работы по восстановлению уже продолжаются", — говорится в сообщении.

Пограничники обратили внимание пассажиров на то, что летом из-за туристического сезона возросла нагрузка на пункты пропуска, в частности, на Львовщине. Так, пассажиропоток увеличился на 25%, а в разгар сезона ожидается увеличение до 40%.

Известно, что по состоянию на сейчас фиксируется накопление транспорта в пунктах пропуска: "Шегини", "Краковец", "Грушев", "Рава-Русская", "Угринов". "Нижанковичи" и "Смильница" работают без очередей.

Напомним, ранее мы писали, почему украинцев могут не пустить на рейс международным автобусом. Перечень причин четко определен и базируется на законодательстве и здравом смысле.

Также мы писали, что в Украине изменили правила для автобусных перевозчиков — все нерегулярные рейсы теперь нужно вносить в специальную электронную систему.