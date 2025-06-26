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Головна Авто На одному із ККП призупинено рух — у ДПСУ назвали причину

На одному із ККП призупинено рух — у ДПСУ назвали причину

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:39
Черги на кордоні 26 червня — на одному КПП призупинений рух
Черги з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Яка ситуація на кордоні України 26 червня

На кордоні Україні 26 червня призупинено рух на контрольно-пропускному пункті "Угринів". Причиною стали технічні несправності в базі даних.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі

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Яка ситуація на кордоні України 26 червня

"Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП "Угринів" в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники звернули увагу пасажирів на те, що влітку через туристичний сезон зросло навантаження на пункти пропуску, зокрема, на Львівщині. Так, пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується збільшення до 40%. 

Відомо, що станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українців можуть не пустити на рейс міжнародним автобусом. Перелік причин чітко визначений і базується на законодавстві та здоровому глузді.

Також ми писали, що в Україні змінили правила для автобусних перевізників — усі нерегулярні рейси тепер потрібно вносити до спеціальної електронної системи.

кордон КПП затори ДПСУ черги на кордоні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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