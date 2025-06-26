Черги на кордоні 26 червня — на одному КПП призупинений рух

Черги з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні Україні 26 червня призупинено рух на контрольно-пропускному пункті "Угринів". Причиною стали технічні несправності в базі даних.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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"Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП "Угринів" в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники звернули увагу пасажирів на те, що влітку через туристичний сезон зросло навантаження на пункти пропуску, зокрема, на Львівщині. Так, пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується збільшення до 40%.

Відомо, що станом на зараз фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.

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