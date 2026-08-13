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Главная Авто На многих КПП масштабные пробки: где быстрее пересечь границу

На многих КПП масштабные пробки: где быстрее пересечь границу

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 11:18
Очереди на границе Украины сегодня 13 августа: какие КПП перегружены
Пограничница. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины в четверг, 13 августа, зафиксированы на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В то же время некоторые контрольно-пропускные пункты свободны. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 августа

На нескольких КПП водителям придется долго ждать в пробках. В то же время проезд в Молдову полностью свободен.

Черги на кордоні з Польщею 13 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 13 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 23 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 13 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, длительный тест — один из лучших способов проверить реальный ресурс автомобиля. Эксперты испытывают модели на дистанции 100 000 км, что примерно соответствует восьми годам эксплуатации. В ходе последних тестов они определили самые проблемные автомобили, которые начали ломаться ещё до завершения испытаний.

Также мы сообщали, что выбор моторного масла оказывает значительное влияние на состояние двигателя. Современные автомобили требуют масел с соответствующим набором присадок, поэтому использование некачественных масел может ускорить износ деталей и сократить ресурс силового агрегата.

граница очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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