Очереди на границе Украины сегодня 13 августа: какие КПП перегружены

Пограничница. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Очереди на границе Украины в четверг, 13 августа, зафиксированы на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В то же время некоторые контрольно-пропускные пункты свободны. Кроме того, пограничники призывают помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 13 августа

На нескольких КПП водителям придется долго ждать в пробках. В то же время проезд в Молдову полностью свободен.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Читайте также:

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 23 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как писали Новини.LIVE, длительный тест — один из лучших способов проверить реальный ресурс автомобиля. Эксперты испытывают модели на дистанции 100 000 км, что примерно соответствует восьми годам эксплуатации. В ходе последних тестов они определили самые проблемные автомобили, которые начали ломаться ещё до завершения испытаний.

Также мы сообщали, что выбор моторного масла оказывает значительное влияние на состояние двигателя. Современные автомобили требуют масел с соответствующим набором присадок, поэтому использование некачественных масел может ускорить износ деталей и сократить ресурс силового агрегата.