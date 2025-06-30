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Главная Авто На КПП ожидают более 200 автомобилей — очереди на границе Украины

На КПП ожидают более 200 автомобилей — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 11:24
Очереди на границе Украины 30 июня — какая ситуация на КПП утром
Люди ожидают на границе. Фото иллюстративное архивное: ГПСУ

Очереди на границе Украины по состоянию на утро в понедельник, 30 июня, зафиксированы сразу на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, пограничники предупреждают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 30 июня

В понедельник, по состоянию на 09:00, очереди на границе Украины есть почти на всех КПП. Наибольшее количество автомобилей зафиксировано на КПП на выезд в Польшу.

Черги на кордоні з Польщею 30 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в ГПСУ заявили, что впервые за долгое время количество граждан, которые возвращаются в Украину стало выше количества тех, кто выехал.

Также в МИД Украины отреагировали на содержание украинцев на подвале в Грузии.

Польша Молдова граница Румыния Венгрия Словакия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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