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Головна Авто На КПП очікують понад 200 автомобілів — черги на кордоні України

На КПП очікують понад 200 автомобілів — черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 11:24
Черги на кордоні України 30 червня — яка ситуація на КПП вранці
Люди очікують на кордоні. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

Черги на кордоні України станом зранку в понеділок, 30 червня, зафіксовані одразу на кількох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають водіїв про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 30 червня

В понеділок, станом на 09:00, черги на кордоні України є майже на всіх КПП. Найбільша кількість автівок зафіксована на КПП на виїзд до Польщі. 

Черги на кордоні з Польщею 30 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 30 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 30 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, в ДПСУ заявили, що вперше за тривалий час кількість громадян, які повертаються до України стала вищою за кількість тих, хто виїхав. 

Також в МЗС України відреагували на утримання українців на підвалі в Грузії. 

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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