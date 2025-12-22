Очереди на границе Украины 22 декабря — на каких КПП большое количество машин

Проверка автомобилей на КПП. Фото: ГПСУ

Утром в понедельник, 22 декабря, на нескольких пограничных КПП есть большие очереди на границе Украины. Пограничники также обратились к водителям с призывом помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Очереди на границе Украины 22 декабря

Пограничники предупредили, что сейчас наибольшее количество автомобилей ожидает очереди на прохождение пограничного контроля в направлении Польши.

"Ягодин" — 35 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 135 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 55 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 115 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 1 автобусы, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 10 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 2026 года для украинцев изменят правила пересечения границы Польши.

Также читайте на Новини.LIVE, какие купюры долларов и евро могут вызвать проблемы при прохождении таможенного контроля.