Очереди на границе Украины 22 декабря — на каких КПП большое количество машин

На КПП часами стоят сотни машин — очереди на границе Украины
Утром в понедельник, 22 декабря, на нескольких пограничных КПП есть большие очереди на границе Украины. Пограничники также обратились к водителям с призывом помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Пограничники предупредили, что сейчас наибольшее количество автомобилей ожидает очереди на прохождение пограничного контроля в направлении Польши.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 35 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 135 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 55 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 115 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 30 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 50 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 1 автобусы, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 10 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
