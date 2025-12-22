Відео
Головна Авто На КПП годинами стоять сотні машин — черги на кордоні України

На КПП годинами стоять сотні машин — черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:37
Черги на кордоні України 22 грудня — на яких КПП велика кількість машин
Перевірка автомобілів на КПП. Фото: ДПСУ

Вранці у понеділок, 22 грудня, на кількох прикордонних КПП є великі черги на кордоні України. Прикордонники також звернулися до водіїв із закликом памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Черги на кордоні України 22 грудня

Прикордонники попередили, що наразі найбільша кількість автомобілів очікує черги на проходження прикордонного контролю у напрямку до Польщі.

Черги на кордоні з Польщею 22 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 35 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 135 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 55 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 115 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 22 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 22 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 50 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 22 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 20 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 22 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 2026 року для українців змінять правила перетину кордону Польщі

Також читайте на Новини.LIVE, які купюри доларів та євро можуть викликати проблеми при проходженні митного контролю.

Польща Молдова кордон Румунія Угорщина Словаччина виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
