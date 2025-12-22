Черги на кордоні України 22 грудня — на яких КПП велика кількість машин

На КПП годинами стоять сотні машин — черги на кордоні України
Вранці у понеділок, 22 грудня, на кількох прикордонних КПП є великі черги на кордоні України. Прикордонники також звернулися до водіїв із закликом памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 22 грудня
Прикордонники попередили, що наразі найбільша кількість автомобілів очікує черги на проходження прикордонного контролю у напрямку до Польщі.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 35 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 135 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 55 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 115 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 50 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
