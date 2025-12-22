Черги на кордоні України 22 грудня — на яких КПП велика кількість машин

Перевірка автомобілів на КПП. Фото: ДПСУ

Вранці у понеділок, 22 грудня, на кількох прикордонних КПП є великі черги на кордоні України. Прикордонники також звернулися до водіїв із закликом памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні України 22 грудня

Прикордонники попередили, що наразі найбільша кількість автомобілів очікує черги на проходження прикордонного контролю у напрямку до Польщі.

"Ягодин" — 35 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 135 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 100 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 55 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 115 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 30 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 50 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 10 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 2026 року для українців змінять правила перетину кордону Польщі.

Також читайте на Новини.LIVE, які купюри доларів та євро можуть викликати проблеми при проходженні митного контролю.