На границе с Польшей замедлится движение грузовиков - Гостаможслужба

Пункт пропуска. Фото иллюстративное: Львовская областная военная администрация

Государственная таможенная служба Украины предупредила о возможном замедлении движения грузового транспорта в пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей. Ограничения на границе продлятся два месяца из-за технического обслуживания оборудования и монтажа систем радиационного контроля.

Об этом сообщает Гостаможслужба Украины в официальном Telegram-канале в понедельник, 13 октября.

Таможня предупредила о временных задержках

По данным польской стороны, в период с 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" будут проводить технические работы. Речь идет о профилактическом обслуживании весовых комплексов и установке новых систем радиационного контроля. В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

Сообщение Гостаможслужбы в Telegram. Фото: скриншот

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", — отметила Гостаможслужба.

Государственная таможенная служба Украины призвала перевозчиков заранее планировать маршруты и пользоваться интерактивной картой, чтобы проверить уровень накопления автомобилей перед пунктом пропуска. Отмечается, что карта регулярно обновляется и помогает избежать длительных задержек на границе.

Напомним, что сегодня, 13 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой фиксируются локальные пробки, тогда как движение в Румынию остается стабильным и без задержек.

Ранее мы также информировали, что с 12 октября в Европейском Союзе начали действовать новые правила пересечения внешних границ для граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, независимо от безвизового режима.