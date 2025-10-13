Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто На границе с Польшей замедлится движение — какая причина

На границе с Польшей замедлится движение — какая причина

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 19:21
На границе с Польшей замедлится движение грузовиков - Гостаможслужба
Пункт пропуска. Фото иллюстративное: Львовская областная военная администрация

Государственная таможенная служба Украины предупредила о возможном замедлении движения грузового транспорта в пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей. Ограничения на границе продлятся два месяца из-за технического обслуживания оборудования и монтажа систем радиационного контроля.

Об этом сообщает Гостаможслужба Украины в официальном Telegram-канале в понедельник, 13 октября.

Реклама
Читайте также:

Таможня предупредила о временных задержках

По данным польской стороны, в период с 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчова" будут проводить технические работы. Речь идет о профилактическом обслуживании весовых комплексов и установке новых систем радиационного контроля. В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины.

На кордоні з Польщею сповільниться рух — митники назвали причину - фото 1
Сообщение Гостаможслужбы в Telegram. Фото: скриншот

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства и по возможности выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", — отметила Гостаможслужба.

Государственная таможенная служба Украины призвала перевозчиков заранее планировать маршруты и пользоваться интерактивной картой, чтобы проверить уровень накопления автомобилей перед пунктом пропуска. Отмечается, что карта регулярно обновляется и помогает избежать длительных задержек на границе. 

Напомним, что сегодня, 13 октября, на трассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой фиксируются локальные пробки, тогда как движение в Румынию остается стабильным и без задержек.

Ранее мы также информировали, что с 12 октября в Европейском Союзе начали действовать новые правила пересечения внешних границ для граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, независимо от безвизового режима.

Польша граница грузовики таможня Гостаможслужба
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации