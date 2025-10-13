На кордоні з Польщею сповільниться рух вантажівок — Держмитслужба

Пункт пропуску. Фото ілюстративне: Львівська обласна військова адміністрація

Державна митна служба України попередила про можливе сповільнення руху вантажного транспорту у пункті пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею. Обмеження на кордоні триватимуть два місяці через технічне обслуговування обладнання та монтаж систем радіаційного контролю.

Про це повідомляє Держмитслужба України в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 13 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Митниця попередила про тимчасові затримки

За даними польської сторони, у період з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року в пункті пропуску "Краківець-Корчова" проводитимуть технічні роботи. Йдеться про профілактичне обслуговування вагових комплексів і встановлення нових систем радіаційного контролю. У зв’язку з цим можливе уповільнення пропуску вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Допис Держмитслужби у Telegram. Фото: скриншот

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", — зазначила Держмитслужба.

Державна митна служба України закликала перевізників заздалегідь планувати маршрути та користуватися інтерактивною картою, щоб перевірити рівень накопичення автомобілів перед пунктом пропуску. Зазначається, що карта регулярно оновлюється і допомагає уникнути тривалих затримок на кордоні.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою фіксуються локальні затори, тоді як рух до Румунії залишається стабільним і без затримок.

Раніше ми також інформували, що з 12 жовтня в Європейському Союзі почали діяти нові правила перетину зовнішніх кордонів для громадян України та інших країн, які не входять до ЄС, незалежно від безвізового режиму.