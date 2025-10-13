Відео
Головна Авто На кордоні з Польщею сповільниться рух — митники назвали причину

На кордоні з Польщею сповільниться рух — митники назвали причину

Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:21
На кордоні з Польщею сповільниться рух вантажівок — Держмитслужба
Пункт пропуску. Фото ілюстративне: Львівська обласна військова адміністрація

Державна митна служба України попередила про можливе сповільнення руху вантажного транспорту у пункті пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею. Обмеження на кордоні триватимуть два місяці через технічне обслуговування обладнання та монтаж систем радіаційного контролю.

Про це повідомляє Держмитслужба України в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

Митниця попередила про тимчасові затримки 

За даними польської сторони, у період з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року в пункті пропуску "Краківець-Корчова" проводитимуть технічні роботи. Йдеться про профілактичне обслуговування вагових комплексів і встановлення нових систем радіаційного контролю. У зв’язку з цим можливе уповільнення пропуску вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

На кордоні з Польщею сповільниться рух — митники назвали причину - фото 1
Допис Держмитслужби у Telegram. Фото: скриншот

"Просимо водіїв зважати на ці обставини та за можливості обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", — зазначила Держмитслужба.

Державна митна служба України закликала перевізників заздалегідь планувати маршрути та користуватися інтерактивною картою, щоб перевірити рівень накопичення автомобілів перед пунктом пропуску. Зазначається, що карта регулярно оновлюється і допомагає уникнути тривалих затримок на кордоні. 

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, на трасі Одеса–Рені в напрямку кордону з Молдовою фіксуються локальні затори, тоді як рух до Румунії залишається стабільним і без затримок.

Раніше ми також інформували, що з 12 жовтня в Європейському Союзі почали діяти нові правила перетину зовнішніх кордонів для громадян України та інших країн, які не входять до ЄС, незалежно від безвізового режиму.

Польща кордон вантажівки митниця Держмитслужба
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
