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На границе с Польшей частично восстановят пропуск грузовиков на еще одном КПП

20 апреля 2024 16:57
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Бригадир София
редактор
На границе с Польшей частично восстановят пропуск грузовиков на еще одном КПП
Очередь из грузовиков. Фото: БУГ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В воскресенье, 21 апреля, пропуск грузовых автомобилей через границу "Рава-Русская - Гребенное" с Польшей будет частично восстановлен. Однако данное разрешение не касается грузовиков с агропродукцией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в субботу, 20 апреля.

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Согласно информации от Государственной пограничной службы, польские аграрии намерены разрешить въезд грузовиков в Польшу, за исключением перевозящих продукцию аграрного сектора, в том числе товары с 1 по 24 группы по УКТВЭД. Ожидается, что грузовое движение начнется в 08:00 утра 21 апреля.

Пост ГНСУ. Фото: скриншот
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что 20 апреля польская сторона возобновила работу двух пунктов пропуска на украинской границе — "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец", где грузовой транспорт пересекает границу в обычном порядке.

Ранее мы писали, что Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной.

Польша
КПП
пограничники
грузовики
блокада

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