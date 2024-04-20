На границе с Польшей частично восстановят пропуск грузовиков на еще одном КПП

Очередь из грузовиков. Фото: БУГ

В воскресенье, 21 апреля, пропуск грузовых автомобилей через границу "Рава-Русская - Гребенное" с Польшей будет частично восстановлен. Однако данное разрешение не касается грузовиков с агропродукцией.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в субботу, 20 апреля.

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Согласно информации от Государственной пограничной службы, польские аграрии намерены разрешить въезд грузовиков в Польшу, за исключением перевозящих продукцию аграрного сектора, в том числе товары с 1 по 24 группы по УКТВЭД. Ожидается, что грузовое движение начнется в 08:00 утра 21 апреля.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что 20 апреля польская сторона возобновила работу двух пунктов пропуска на украинской границе — "Медика-Шегини" и "Корчева-Краковец", где грузовой транспорт пересекает границу в обычном порядке.

Ранее мы писали, что Туск призвал фермеров прекратить блокировку границы с Украиной.