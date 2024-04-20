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На кордоні з Польщею частково відновлять пропуск вантажівок на ще одному КПП

20 квітня 2024 16:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На кордоні з Польщею частково відновлять пропуск вантажівок на ще одному КПП
Черга з вантажівок. Фото: БУГ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В неділю, 21 квітня, пропуск вантажних автомобілів через кордонний пункт "Рава-Руська – Гребенне" з Польщею буде частково відновлено. Про те даний дозвіл не стосується вантажівок з агропродукцією.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у суботу, 20 квітня.

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Згідно з інформацією від Державної прикордонної служби, польські аграрії мають намір дозволити в’їзд вантажівок до Польщі, за винятком тих, що перевозять продукцію аграрного сектору, зокрема товари з 1 по 24 групи за УКТЗЕД. Очікується, що вантажний рух розпочнеться о 08:00 ранку 21 квітня.

Пост ДПСУ. Фото: скриншот
Пост ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 20 квітня польська сторона відновила роботу двох пунктів пропуску на українському кордоні — "Медика-Шегині" та "Корчова-Краківець", де вантажний транспорт перетинає кордон у звичайному порядку.

Раніше ми писали, що Туск закликав фермерів припинити блокування кордону з Україною.

Польща
КПП
прикордонники
вантажівки
блокада

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