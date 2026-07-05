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На границе Украины с четырьмя странами есть значительные заторы: очереди на КПП

5 июля 2026 10:25
Проверка на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в воскресенье, 5 июля, зафиксированы на границах с четырьмя странами. В целом скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому поездку следует планировать заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 июля

Заторы зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Проезд в Молдову пока свободен.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 15 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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