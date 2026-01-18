Очереди на границе 18 января — на КПП с Польшей не пропускают грузовики

Пограничник. Фото: ГПСУ

В субботу, 18 января, очереди на границе почти не наблюдаются. Однако украинских водителей грузовиков предупреждают о временных осложнениях на границе с Польшей — в ряде пунктов пропуска приостановлена или замедлена работа таможенных баз данных.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Очереди на границе Украины 18 января

Сегодня, 18 января, на границе Украины почти не фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 12:00 возможны задержки только на границе с Польшей.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

По информации ГПСУ, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно не работает база данных, которая используется для оформления грузовых транспортных средств с товаром, следующих на выезд из Украины и въезд в Республику Польша. Поэтому оформление грузов в этих пунктах пока невозможно.

В пункте пропуска "Корчева" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме, что может вызвать задержки при пересечении границы.

В то же время пустые грузовые транспортные средства оформляются в штатном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.

По предварительным данным, полноценную работу базы данных польской таможни планируют восстановить до 22:00 18 января 2026 года по украинскому времени.

Также сообщается, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

