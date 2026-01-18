Очереди на границе 18 января — на КПП с Польшей не пропускают грузовики

На границе приостановили пропуск грузовиков — ситуация на КПП
В субботу, 18 января, очереди на границе почти не наблюдаются. Однако украинских водителей грузовиков предупреждают о временных осложнениях на границе с Польшей — в ряде пунктов пропуска приостановлена или замедлена работа таможенных баз данных.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
Сегодня, 18 января, на границе Украины почти не фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 12:00 возможны задержки только на границе с Польшей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
По информации ГПСУ, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно не работает база данных, которая используется для оформления грузовых транспортных средств с товаром, следующих на выезд из Украины и въезд в Республику Польша. Поэтому оформление грузов в этих пунктах пока невозможно.
В пункте пропуска "Корчева" база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме, что может вызвать задержки при пересечении границы.
В то же время пустые грузовые транспортные средства оформляются в штатном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.
По предварительным данным, полноценную работу базы данных польской таможни планируют восстановить до 22:00 18 января 2026 года по украинскому времени.
Также сообщается, что ограничения касаются грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
