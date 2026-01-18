Черги на кордоні 18 січня — на КПП з Польщею не пропускають вантажівки

Прикордонник. Фото: ДПСУ

У суботу, 18 січня, черги на кордоні майже не спостерігаються. Однак українських водіїв вантажівок попереджають про тимчасові ускладнення на кордоні з Польщею — у низці пунктів пропуску призупинено або сповільнено роботу митних баз даних.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 18 січня

Сьогодні, 18 січня, на кордоні України майже не фіксуються черги на виїзд. Станом на 12:00 можливі затримки лише на кордоні із Польщею.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

За інформацією ДПСУ, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово не працює база даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із товаром, що прямують на виїзд з України та в'їзд до Республіки Польща. Через це оформлення вантажів у цих пунктах наразі неможливе.

У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі, що може спричиняти затримки під час перетину кордону.

Водночас порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у штатному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередніми даними, повноцінну роботу бази даних польської митниці планують відновити до 22:00 18 січня 2026 року за українським часом.

Також повідомляється, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про нові правила пропуску до Польщі 2026 року.

А також водіїв попереджають, без якої довідки неможливо потрапити до Румунії.