Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто На кордоні призупинили пропуск вантажівок — яка ситуація на КПП

На кордоні призупинили пропуск вантажівок — яка ситуація на КПП

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 12:20
Черги на кордоні 18 січня — на КПП з Польщею не пропускають вантажівки
Прикордонник. Фото: ДПСУ

 У суботу, 18 січня,  черги на кордоні майже не спостерігаються. Однак українських водіїв вантажівок попереджають про тимчасові ускладнення на кордоні з Польщею — у низці пунктів пропуску призупинено або сповільнено роботу митних баз даних.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама
Читайте також:

Черги на кордоні України 18 січня

Сьогодні, 18 січня, на кордоні України майже не фіксуються черги на виїзд. Станом на 12:00 можливі затримки лише на кордоні із Польщею.

Черги на кордоні з Польщею 18 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

За інформацією ДПСУ, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово не працює база даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із товаром, що прямують на виїзд з України та в'їзд до Республіки Польща. Через це оформлення вантажів у цих пунктах наразі неможливе.

У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі, що може спричиняти затримки під час перетину кордону.

Водночас порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у штатному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередніми даними, повноцінну роботу бази даних польської митниці планують відновити до 22:00 18 січня 2026 року за українським часом.

Також повідомляється, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 січня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 18 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 18 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про нові правила пропуску до Польщі 2026 року.

А також водіїв попереджають, без якої довідки неможливо потрапити до Румунії.

Польща кордон КПП черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації