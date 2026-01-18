Черги на кордоні 18 січня — на КПП з Польщею не пропускають вантажівки

На кордоні призупинили пропуск вантажівок — яка ситуація на КПП
У суботу, 18 січня, черги на кордоні майже не спостерігаються. Однак українських водіїв вантажівок попереджають про тимчасові ускладнення на кордоні з Польщею — у низці пунктів пропуску призупинено або сповільнено роботу митних баз даних.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 18 січня
Сьогодні, 18 січня, на кордоні України майже не фіксуються черги на виїзд. Станом на 12:00 можливі затримки лише на кордоні із Польщею.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
За інформацією ДПСУ, у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" тимчасово не працює база даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із товаром, що прямують на виїзд з України та в'їзд до Республіки Польща. Через це оформлення вантажів у цих пунктах наразі неможливе.
У пункті пропуску "Корчова" база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі, що може спричиняти затримки під час перетину кордону.
Водночас порожні вантажні транспортні засоби оформлюються у штатному режимі. Інші види транспорту проходять прикордонно-митні процедури без змін.
За попередніми даними, повноцінну роботу бази даних польської митниці планують відновити до 22:00 18 січня 2026 року за українським часом.
Також повідомляється, що обмеження стосуються вантажних транспортних засобів із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". У пункті пропуску "Краківець" оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про нові правила пропуску до Польщі 2026 року.
А також водіїв попереджають, без якої довідки неможливо потрапити до Румунії.
Читайте Новини.LIVE!