Очереди на границе 21 декабря — на каких пунктах пропуска наибольший коллапс

Автомобили стоят в очереди на пункте пропуска. Фото: ГПСУ

Вечером в воскресенье, 21 декабря, на границе Украины зафиксированы очереди из автомобилей и автобусов. Такая ситуация наблюдается на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Реклама

Читайте также:

Очереди на границе Украины 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, на границе Украины фиксируются очереди. По состоянию на 19:00 на многих КПП стоят автомобили и автобусы.

"Ягодин" — 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 90 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 315 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 80 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 130 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 100 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 110 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 80 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация на границах и трассе Одесса-Рени. Выезд в Молдову затруднен.

Также мы рассказывали о том, потеряют ли наследство украинцы, которые выехали за границу. Речь идет о тех, кто покинул Украину незаконно.