Україна
На границе настоящий коллапс — на каких КПП самые длинные очереди

На границе настоящий коллапс — на каких КПП самые длинные очереди

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 19:45
Очереди на границе 21 декабря — на каких пунктах пропуска наибольший коллапс
Автомобили стоят в очереди на пункте пропуска. Фото: ГПСУ

Вечером в воскресенье, 21 декабря, на границе Украины зафиксированы очереди из автомобилей и автобусов. Такая ситуация наблюдается на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, на границе Украины фиксируются очереди. По состоянию на 19:00 на многих КПП стоят автомобили и автобусы.

Черги на кордоні з Польщею 21 грудня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 90 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 315 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 80 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 130 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 100 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 110 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 грудня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 80 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 грудня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 21 грудня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 21 грудня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, какая ситуация на границах и трассе Одесса-Рени. Выезд в Молдову затруднен.

Также мы рассказывали о том, потеряют ли наследство украинцы, которые выехали за границу. Речь идет о тех, кто покинул Украину незаконно.

автобусы автомобиль очереди очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
