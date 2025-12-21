Очереди на границе 21 декабря — на каких пунктах пропуска наибольший коллапс

На границе настоящий коллапс — на каких КПП самые длинные очереди
Вечером в воскресенье, 21 декабря, на границе Украины зафиксированы очереди из автомобилей и автобусов. Такая ситуация наблюдается на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки.
Об этом сообщили в ГПСУ.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Сегодня, 21 декабря, на границе Украины фиксируются очереди. По состоянию на 19:00 на многих КПП стоят автомобили и автобусы.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 90 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 315 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 80 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 130 л/а, 18 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 100 л/а, 18 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 110 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 80 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
