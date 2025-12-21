Черги на кордоні 21 грудня — на яких пунктах пропуску найбільший колапс

Автомобілі стоять у черзі на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

Ввечері у неділю, 21 грудня, на кордоні України зафіксовано черги з автомобілів та автобусів. Така ситуація спостерігається на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки.

Про це повідомили в ДПСУ.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні України 21 грудня

Сьогодні, 21 грудня, на кордоні України фіксуються черги. Станом на 19:00 на багатьох КПП стоять автомобілі та автобуси.

"Ягодин" — 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 90 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 315 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 80 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 130 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 100 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 110 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 80 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені. Виїзд до Молдови ускладнений.

Також ми розповідали про те, чи втратять спадщину українці, які виїхали за кордон. Йдеться про тих, хто покинув Україну незаконно.