Черги на кордоні 21 грудня — на яких пунктах пропуску найбільший колапс

На кордоні справжній колапс — на яких КПП найдовші черги
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:45
Автомобілі стоять у черзі на пункті пропуску. Фото: ДПСУ
Ввечері у неділю, 21 грудня, на кордоні України зафіксовано черги з автомобілів та автобусів. Така ситуація спостерігається на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки.
Про це повідомили в ДПСУ.
Черги на кордоні України 21 грудня
Сьогодні, 21 грудня, на кордоні України фіксуються черги. Станом на 19:00 на багатьох КПП стоять автомобілі та автобуси.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 90 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 315 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 80 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 130 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 100 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 110 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 80 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені. Виїзд до Молдови ускладнений.
Також ми розповідали про те, чи втратять спадщину українці, які виїхали за кордон. Йдеться про тих, хто покинув Україну незаконно.
