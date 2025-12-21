Відео
Головна Авто На кордоні справжній колапс — на яких КПП найдовші черги

На кордоні справжній колапс — на яких КПП найдовші черги

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:45
Черги на кордоні 21 грудня — на яких пунктах пропуску найбільший колапс
Автомобілі стоять у черзі на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

Ввечері у неділю, 21 грудня, на кордоні України зафіксовано черги з автомобілів та автобусів. Така ситуація спостерігається на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки.

Про це повідомили в ДПСУ.

Читайте також:

Черги на кордоні України 21 грудня

Сьогодні, 21 грудня, на кордоні України фіксуються черги. Станом на 19:00 на багатьох КПП стоять автомобілі та автобуси.

Черги на кордоні з Польщею 21 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 130 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 90 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 315 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 80 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 130 л/а, 18 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 100 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 110 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 40 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 80 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 21 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 21 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені. Виїзд до Молдови ускладнений.

Також ми розповідали про те, чи втратять спадщину українці, які виїхали за кордон. Йдеться про тих, хто покинув Україну незаконно.

автобуси автомобіль черги черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
