На границе коллапс: зафиксированы пробки на восьми КПП

Автомобили стоят на границе. Фото: ГПСУ

В воскресенье, 19 апреля, на границе Украины зафиксированы очереди. К тому же возможна нестабильная работа электронных систем. Поэтому пограничники советуют водителям заблаговременно планировать поездки.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 19 апреля

По состоянию на 19 апреля, 12:00 на границе Украины зафиксированы очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на восьми КПП.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, иногда из выхлопной трубы автомобиля может идти белый дым. Это может свидетельствовать об опасной неисправности двигателя. Стоит вовремя правильно оценить ситуацию.

Также мы писали о том, что со временем даже самые надежные автомобильные двигатели могут выйти из строя. Часто дело в неправильной эксплуатации авто. При этом правильное техническое обслуживание позволяет агрегатам преодолевать отметку 400 тысяч км пробега без капремонта.