На границе коллапс: зафиксированы пробки на восьми КПП
В воскресенье, 19 апреля, на границе Украины зафиксированы очереди. К тому же возможна нестабильная работа электронных систем. Поэтому пограничники советуют водителям заблаговременно планировать поездки.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
Очереди на границе Украины 19 апреля
По состоянию на 19 апреля, 12:00 на границе Украины зафиксированы очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на восьми КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как сообщали Новини.LIVE, иногда из выхлопной трубы автомобиля может идти белый дым. Это может свидетельствовать об опасной неисправности двигателя. Стоит вовремя правильно оценить ситуацию.
Также мы писали о том, что со временем даже самые надежные автомобильные двигатели могут выйти из строя. Часто дело в неправильной эксплуатации авто. При этом правильное техническое обслуживание позволяет агрегатам преодолевать отметку 400 тысяч км пробега без капремонта.
