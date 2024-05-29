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Мобилизация в Украине — кому из водителей не нужно предъявлять военный билет

29 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Каким водителям не нужно показывать военный цветок, чтобы уехать за границу
Проверка документов. Фото: glavcom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Согласно новому закону о мобилизации и военном учете, военнообязанные, имеющие право на выезд за границу во время войны, по требованию инспекторов ГПСУ должны предъявить военный билет в пунктах пропуска. Но есть группа лиц, которым при пересечении государственной границы на автомобиле военный билет не требуется.

Об этом написал MMR.

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  • водителям медицинских и гуманитарных грузов;
  • отдельным должностям и госслужащим;
  • работникам железнодорожного транспорта;
  • лицам, связанным с кораблями и авиацией;
  • мужчинам с инвалидностью;
  • мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

С июля 2024 года ТЦК начнут рассылать требования об обновлении военно-учетных данных по известным им адресам.

Требование будет считаться врученным, даже если лицо не проживает по адресу.

Нарушителей правил мобилизации в ТЦК будут доставлять полицейские, а в случае невозможности — по решению суда их временно ограничат в некоторых правах.

Ранее народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, какие виды бронирования уже разработаны, но еще не утверждены в Украине и чем они отличаются друг от друга. Также рассказывали, как новые правила мобилизации повлияли на официальный бизнес.

граница
авто
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ГПСУ

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