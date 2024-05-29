Каким водителям не нужно показывать военный цветок, чтобы уехать за границу

Мобилизация в Украине — кому из водителей не нужно предъявлять военный билет
Согласно новому закону о мобилизации и военном учете, военнообязанные, имеющие право на выезд за границу во время войны, по требованию инспекторов ГПСУ должны предъявить военный билет в пунктах пропуска. Но есть группа лиц, которым при пересечении государственной границы на автомобиле военный билет не требуется.
Об этом написал MMR.
Кому не нужен военный билет
- водителям медицинских и гуманитарных грузов;
- отдельным должностям и госслужащим;
- работникам железнодорожного транспорта;
- лицам, связанным с кораблями и авиацией;
- мужчинам с инвалидностью;
- мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.
С июля 2024 года ТЦК начнут рассылать требования об обновлении военно-учетных данных по известным им адресам.
Требование будет считаться врученным, даже если лицо не проживает по адресу.
Нарушителей правил мобилизации в ТЦК будут доставлять полицейские, а в случае невозможности — по решению суда их временно ограничат в некоторых правах.
Ранее народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, какие виды бронирования уже разработаны, но еще не утверждены в Украине и чем они отличаются друг от друга. Также рассказывали, как новые правила мобилизации повлияли на официальный бизнес.
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