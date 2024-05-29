Каким водителям не нужно показывать военный цветок, чтобы уехать за границу

Проверка документов. Фото: glavcom.ua

Согласно новому закону о мобилизации и военном учете, военнообязанные, имеющие право на выезд за границу во время войны, по требованию инспекторов ГПСУ должны предъявить военный билет в пунктах пропуска. Но есть группа лиц, которым при пересечении государственной границы на автомобиле военный билет не требуется.

Об этом написал MMR.

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водителям медицинских и гуманитарных грузов;

отдельным должностям и госслужащим;

работникам железнодорожного транспорта;

лицам, связанным с кораблями и авиацией;

мужчинам с инвалидностью;

мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

С июля 2024 года ТЦК начнут рассылать требования об обновлении военно-учетных данных по известным им адресам.

Требование будет считаться врученным, даже если лицо не проживает по адресу.

Нарушителей правил мобилизации в ТЦК будут доставлять полицейские, а в случае невозможности — по решению суда их временно ограничат в некоторых правах.

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